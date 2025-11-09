Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE apoia proposta do Brasil que integra mercados de carbono

Autor DW
Autor
DW Autor
Tipo Notícia

China também endossa iniciativa que prevê criar regras comuns para precificar o carbono em todo o mundo. Grupo propõe associar mercados já existentes.A União Europeia (UE) e a China afirmaram nesta sexta-feira (07/11) que vão aderir a uma iniciativa lançada pelo Brasil para integrar mercados globais de carbono, endossando a chamada Declaração sobre a Coalizão Aberta de Mercados de Carbono Regulados. O anúncio foi feito durante a Cúpula de Líderes que precede a COP30, em Belém. Enquanto a participação do bloco europeu foi confirmada pela chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o endosso chinês foi mencionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após tentativas fracassadas em cúpulas anteriores de reunir quase 200 países num único mercado, o Brasil sugeriu a criação de um conjunto básico de regras capaz de integrar os diferentes sistemas de precificação de carbono já existentes no mundo. O objetivo é estabelecer uma estrutura internacional que impeça as nações de precificar sozinhas seu comércio de emissões. Como a coalizão funcionaria? O mercado de carbono funciona como um mecanismo que permite a empresas que poluem abaixo de seus limites vender créditos para as que os excedem. A redução da emissão de outros gases geradores de efeito estufa também pode ser convertida em crédito. Por convenção, uma tonelada de dióxido de carbono (CO₂) corresponde a um crédito de carbono, que pode ser negociado no mercado internacional. Como cada país estabelece um conjunto de regras e limites para essas transações, o resultado é uma concorrência internacional, por vezes vista como desleal. Segundo o Banco Mundial, atualmente mais de 50 países adotam 80 diferentes instrumentos de precificação de carbono. No Brasil, o Congresso já aprovou o desenho do mercado de carbono nacional, que agora passa por regulamentação. No país, os créditos de carbono também podem ser comprados e vendidos por meio da aquisição de áreas verdes, ou por meio de projetos que incentivam a diminuição da emissão de gases, como a geração de energias renováveis. Na Coalizão, seriam estabelecidas regras comuns de precificação, isenções a países menos desenvolvidos e tarifas para importação de produtos oriundos de não membros. Os detalhes de como a proposta funcionaria serão desenhados em reunião interministerial no dia 15 de novembro, em Belém. "Junto com o Brasil e outros parceiros, vamos fazer isso da maneira certa, e vamos fazer juntos", afirmou Von der Leyen nesta sexta-feira. "Queremos trabalhar de perto com o Brasil e com muitos parceiros com ideias semelhantes para estabelecer um preço para o carbono. A chave para o sucesso é fazer isso da forma correta, e fazer juntos", concluiu a presidente da Comissão Europeia. "A Declaração dos Líderes [em prol da Coalizão] fortalece o reconhecimento da precificação de carbono e dos mecanismos de mercado como ferramentas essenciais para impulsionar a ação climática em nível global e implementar planos climáticos nacionais", completou a UE. Cúpula de Líderes termina com declaração conjunta Também nesta sexta-feira 43 países e a União Europeia endossaram a Declaração de Belém sobre Fome, Pobreza e Ação Climática Centrada nas Pessoas. O documento de intenções resulta das discussões na Cúpula de Líderes da COP30. Nele, os países reconhecem que "apesar de todos os esforços passados e futuros de mitigação e adaptação, as mudanças climáticas já afetam, e continuarão a afetar, toda a humanidade". O documento cita que a mudança do clima agrava a fome, a pobreza e a insegurança alimentar, com impactos desproporcionais sobre pessoas em situação de vulnerabilidade. "Comprometemo-nos a colocar os impactos desiguais da mudança do clima no centro da nossa resposta, em consonância com o princípio da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima de dar plena consideração às necessidades específicas e às circunstâncias especiais dos países em desenvolvimento, em especial os mais vulneráveis", diz o documento final. A Cúpula de Líderes ainda se encerra com o impulso conquistado pelo Brasil ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), que quer captar recursos cujo rendimento será distribuído entre mais de 70 países que possuem florestas tropicais. Até o momento, 5,5 bilhões de dólares foram prometidos, metade da meta estipulada para o primeiro ano da iniciativa. gq/as (AP, OTS)

