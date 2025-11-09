Supertufão Fung-wong toca o solo nas Filipinas
O supertufão Fung-wong tocou o solo neste domingo (9) na costa leste das Filipinas, informou o serviço meteorológico nacional, depois de provocar pelo menos duas mortes e obrigar mais de um milhão de pessoas a abandonar suas casas.
O tufão, com um raio que cobre quase todo o território filipino, tocou o solo na província de Aurora, na ilha principal de Luzon, às 21h10 (10h10 de Brasília), informou o serviço estatal de meteorologia, poucos dias após outro tufão devastar o país.
