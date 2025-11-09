Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Strasbourg vence Lille (2-0) e sobe para 4º na Ligue 1

Strasbourg vence Lille (2-0) e sobe para 4º na Ligue 1

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Strasbourg derrotou o Lille por 2 a 0 neste domingo (9), no Stade de la Minau, pela décima segunda rodada da Ligue 1 francesa. 

Os dois gols da equipe alsaciana foram marcados pelo capitão Emanuel Emegha, que havia ficado de fora dos últimos cinco jogos do campeonato devido a uma lesão. 

Com estes três pontos, o Strasbourg sobe para a quarta colocação, ultrapassando o adversário (5º) deste domingo. 

A equipe, que conta com o argentino Joaquín Panichelli, artilheiro da Ligue 1 com nove gols, se recupera da da dura derrota por 4 a 1 sofrida diante do Rennes, seguida por uma vitória por 2 a 1 contra o Häcken, da Suécia, na Conference League. 

O Paris Saint-Germain (3º) visita o Lyon neste domingo, no jogo que encerra a rodada do campeonato francês. 

Uma vitória colocará o time comandado pelo técnico Luis Enrique na liderança do campeonato antes da pausa para os jogos das seleções.

--- Jogos da 12ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Paris FC - Rennes 0 - 1

- Sábado:

Olympique de Marselha - Brest 3 - 0

Le Havre - Nantes 1 - 1

Monaco - Lens 1 - 4

- Domingo:

Lorient - Toulouse 1 - 1

Strasbourg - Lille 2 - 0

Angers - Auxerre 2 - 0

Metz - Nice 2 - 1

(16h45) Lyon - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 25 12 8 1 3 28 11 17

2. Lens 25 12 8 1 3 21 11 10

3. PSG 24 11 7 3 1 21 9 12

4. Strasbourg 22 12 7 1 4 24 16 8

5. Lille 20 12 6 2 4 23 15 8

6. Lyon 20 11 6 2 3 16 12 4

7. Monaco 20 12 6 2 4 24 21 3

8. Rennes 18 12 4 6 2 19 17 2

9. Nice 17 12 5 2 5 17 18 -1

10. Toulouse 16 12 4 4 4 18 16 2

11. Paris FC 14 12 4 2 6 18 21 -3

12. Le Havre 14 12 3 5 4 13 17 -4

13. Angers 13 12 3 4 5 10 15 -5

14. Metz 11 12 3 2 7 12 27 -15

15. Brest 10 12 2 4 6 14 21 -7

16. Nantes 10 12 2 4 6 11 18 -7

17. Lorient 10 12 2 4 6 14 26 -12

18. Auxerre 7 12 2 1 9 7 19 -12

./bds/bur/iga/dam/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar