Nottingham Forest volta a vencer na Premier League após quase 3 meses

O Nottingham Forest garantiu uma vitória em casa por 3 a 1 contra o Leeds United neste domingo (9), seu segundo triunfo na temporada da Premier League, quase três meses depois do primeiro. O placar estava empatado até o intervalo (1 a 1), mas no segundo tempo o time da casa conquistou os três pontos com um gol de cabeça de Morgan Gibbs-White e um pênalti convertido por Elliott Anderson.

Grande surpresa da última temporada, o Forest ocupa a penúltima posição na tabela com 9 pontos, a um da zona de segurança, que atualmente é fechada pelo Burnley (17º). Leeds e Fulham, ambos com 11 pontos, não podem se dar ao luxo de relaxar. O Forest havia vencido apenas uma partida na liga inglesa: 3 a 1 contra o Brentford na rodada de abertura da temporada, em 17 de agosto, também em seu estádio, o City Ground. Em seguida, o time sofreu uma sequência de seis derrotas e três empates, uma série que levou às demissões sucessivas dos treinadores Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou, e à nomeação de Sean Dyche em outubro.

A maior vitória do fim de semana na Inglaterra até o momento foi um sonoro 4 a 0 do Aston Villa de Unai Emery sobre o Bournemouth de Andoni Iraola, em um confronto entre técnicos bascos. O meia argentino Emiliano Buendía abriu o placar para o Villa (7º colocado), que se aproxima da parte de cima da tabela com 18 pontos, mesma pontuação de seu adversário deste domingo. Enquanto isso, o Newcastle (14º colocado), após a vitória na Liga dos Campeões contra o Athletic Bilbao, manteve sua irregularidade no campeonato inglês, perdendo por 3 a 1 para o Brentford (12º), numa partida em que o atacante brasileiro Igor Thiago marcou dois gols.

--- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: - Sábado: Tottenham - Manchester United 2 - 2

West Ham - Burnley 3 - 2 Everton - Fulham 2 - 0 Sunderland - Arsenal 2 - 2