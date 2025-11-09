Napoli perde na visita ao Bologna (2-0) e cede liderança ao Milan

O time comandado pelo técnico Antonio Conte, provisoriamente relegado à segunda colocação, está empatado com o Milan com 22 pontos (mas com um saldo de gols inferior) e pode até cair para a quarta posição neste domingo, caso a Inter (3ª, 21 pontos) e a Roma (4ª, 21 pontos) vençam seus respectivos jogos contra Lazio e Udinese.

O Napoli, que começou a 11ª rodada da Serie A como líder isolado, perdeu por 2 a 0 para o Bologna, cedendo a liderança para o Milan, que havia empatado em 2 a 2 com o Parma no sábado.

Após um primeiro tempo sem muitas chances, o Napoli sofreu o primeiro gol aos cinco minutos da segunda etapa, com um chute preciso do holandês Thijs Dallinga (50'), que aproveitou um ótimo cruzamento da esquerda de Nicolo Cambiaghi.

Quinze minutos depois, o perigo veio do outro lado: um cruzamento do sueco Emil Holm e uma cabeçada certeira no ângulo do colombiano John Lucumí (66').

Nos demais jogos deste domingo, a Fiorentina permaneceu na lanterna após mais um fim de semana sem vitórias. A 'Viola', que ainda não venceu nenhuma partida no campeonato italiano nesta temporada, empatou em 2 a 2 com o Genoa num duelo direto contra o rebaixamento.

Menos grave, mas também preocupante, é a situação da Atalanta (13ª, 13 pontos). A 'Dea' sofreu uma derrota por 3 a 0 em casa para o Sasuolo (8º, 16 pontos) e agora acumula sete jogos sem vencer no campeonato (duas derrotas e cinco empates).