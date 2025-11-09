México reforça presença de tropas federais no estado de Michoacán

O governo de Claudia Sheinbaum anunciou neste domingo (9) o reforço da presença militar e de órgãos oficiais no estado de Michoacán (oeste do México), após o assassinato de um prefeito que provocou indignação em todo o país. Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, que havia declarado uma ferrenha ofensiva contra o crime que ele próprio enfrentava, foi assassinado a tiros em 1º de novembro durante um evento público, cercado por sua família, o que desencadeou protestos em massa em sua comunidade e em várias cidades mexicanas.

"Nos últimos dias, vimos dor e indignação pelo covarde assassinato do presidente municipal de Uruapan. Compartilhamos esse sentimento. Seu covarde homicídio fere todo Michoacán e todo o país", declarou Sheinbaum em um evento público com seu gabinete. Na última terça-feira, a mandatária instruiu seu gabinete a elaborar, junto com autoridades locais, o chamado Plano Michoacán pela Paz e pela Justiça, apresentado neste domingo. Um dos eixos fundamentais do plano é o reforço da presença de militares e guardas nacionais, com o deslocamento, a partir de segunda-feira, 10 de novembro, de mais 1.980 efetivos, totalizando 10.506 integrantes do Exército e 1.781 da Marinha. As forças federais terão a missão de intensificar as ações de combate ao narcotráfico e à extorsão, prender criminosos e, se necessário, implementar uma operação de bloqueio do estado para evitar a fuga ou a entrada de células criminosas.