Hamas entregará corpo de militar israelense morto em 2014 em Gaza

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas anunciou que entregará neste domingo (9) os restos mortais do oficial israelense Hadar Goldin, que faleceu em 2014 em Gaza.

"As Brigadas Ezedin al Qasam entregarão o corpo do oficial Hadar Goldin, que foi encontrado ontem em um túnel na cidade de Rafah, às 14h00" (9h00 de Brasília), escreveu o grupo armado em um comunicado publicado no Telegram.