Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que democratas estão vencendo ao destruir a economia americana

Trump diz que democratas estão vencendo ao destruir a economia americana

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse há pouco em sua rede social - Truth Social - que os democratas estão vencendo ao destruir a economia que ele chama de "grandiosa" e "milagrosa" e que isso é exatamente o que eles (os democratas) pretendiam fazer.

Ele terminou a publicação com a frase "TERMINEM COM A OBSTRUÇÃO!" em caixa alta, se referindo a paralisação (shutdown) mais longa da história dos EUA, que chega hoje ao 39º dia.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar