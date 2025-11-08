Presidente sírio Sharaa chega aos EUA em visita oficial

O presidente da Síria, Ahmed al Sharaa, chegou neste sábado (8) aos Estados Unidos em visita oficial, informou a agência de notícias oficial síria, um dia depois de Washington retirá-lo de uma lista de terroristas. Sharaa, que liderou uma coalizão rebelde de islamistas que derrubou Bashar al Assad após décadas no poder, tem previsto se reunir na segunda-feira com o presidente americano, Donald Trump.

O dirigente interino já havia se encontrado com Trump em Riade, na Arábia Saudita, durante a viagem regional do mandatário americano em maio. O enviado americano para a Síria, Tom Barrack, afirmou no início do mês que esperava que Sharaa assinasse um acordo para unir-se à aliança internacional contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI). Os Estados Unidos planejam estabelecer uma base militar próxima a Damasco "para coordenar a ajuda humanitária e observar os acontecimentos entre a Síria e Israel", informou à AFP uma fonte diplomática na Síria. A decisão do Departamento de Estado de retirar Sharaa da lista do terrorismo era amplamente esperada.

O porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, declarou que o governo de Sharaa vinha cumprindo as exigências dos Estados Unidos, entre elas a colaboração na busca por cidadãos americanos desaparecidos e a eliminação de quaisquer armas químicas remanescentes no país. Na quinta-feira, Washington liderou uma votação no Conselho de Segurança para suspender as sanções da ONU contra ele. Anteriormente ligado à Al Qaeda, o grupo de Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), foi retirado da lista de grupos terroristas por Washington em julho.