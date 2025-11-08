Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Por unanimidade, 1ª Turma do STF nega recurso de Bolsonaro

Por unanimidade, 1ª Turma do STF nega recurso de Bolsonaro

Ministros mantiveram pena de 27 anos imposta por crimes contra a democracia. Defesa ainda pode tentar novos embargos. Outros 6 réus também tiveram contestações rejeitadas.A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve nesta sexta-feira (7/11) a condenação ex-presidente Jair Bolsonaro e mais seis réus por crimes contra a democracia. Por unanimidade, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia votaram pela rejeição do recurso apresentado pelo ex-presidente para reverter sua condenação de 27 anos e três meses de prisão . O julgamento ocorreu de forma virtual. O ministro Luiz Fux, único a votar pela absolvição de Bolsonaro e demais acusados do núcleo crucial da trama golpista, não participa do julgamento deste recurso. Em outubro, o magistrado mudou da Primeira para a Segunda Turma do Supremo, ocupando vaga aberta com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso. A Primeira Turma rejeitou embargos de outros seis réus no caso. O grupo é formado por aliados de Bolsonaro que compunham o chamado o chamado núcleo crucial da trama golpista, conforme divisão feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Os recursos em julgamento são os embargos de declaração, que servem para o esclarecimento de alguma contradição ou omissão no texto final da condenação. Ainda que fossem aceitos, esse tipo de apelo não modificaria o resultado do julgamento, apenas a dosimetria da pena. O julgamento desses recursos é uma das últimas etapas que separam os condenados de uma eventual ordem para cumprimento de pena, já que, em tese, são a última alternativa da defesa para revisão da condenação. Os advogados de Bolsonaro já indicaram que devem também protocolar embargos infringentes, que atacam o mérito do julgamento e levam a decisão final ao Plenário, onde seria apreciado por todos os magistrados. Contudo, há no STF atualmente o entendimento de que este recurso só pode ser usado quando ao menos dois ministros da Turma divergem da tese principal, o que não aconteceu. O relator Alexandre de Moraes ainda pode entender que os novos movimentos da defesa são "protelatórios" – ou seja, visam apenas adiar o cumprimento da pena – e rejeitá-los de forma monocrática. De qualquer forma, novos recursos ou o início do cumprimento da pena não são esperados antes do dia 14, quando se encerra o prazo para os votos online. Moraes rejeita argumentação da defesa Em seu voto, Moraes afirmou que o recurso de Bolsonaro não apresentou contradições, ambiguidades ou obscuridade na condenação, e que representaram "mero inconformismo com o desfecho do julgamento". O ministro voltou a rejeitar questões ligadas ao que seria sua suspeição para julgar o caso e também de cerceamento de defesa. Moraes destacou que ambas as questões já foram "exaustivamente analisadas" ao longo do julgamento. Moraes ainda negou a tentativa da defesa de desvincular Bolsonaro dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro, quando seus apoiadores invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. A defesa de Bolsonaro havia pedido também a diminuição da pena, argumentando que, mesmo que se considerado que praticou atos preparatórios para o golpe, ele desistiu da empreitada golpista antes de consumá-la. Os advogados evocaram o princípio da desistência voluntária, previsto no Código Penal. Segundo esse princípio, o condenado responde apenas pelos atos praticados até o momento em que ele desistiu de praticar o crime. Nesse ponto, Moraes afirmou que a condenação "foi fundamentada na análise das condutas imputadas na denúncia e comprovadas durante a instrução processual, de modo que restou demonstrada a inexistência de qualquer desistência voluntária com relação aos crimes pelos quais foi condenado". Onde Bolsonaro pode ser preso? Só depois que as alternativas recursais se esgotarem, a prisão de Bolsonaro e dos demais acusados poderá ser decretada. Ainda não há definição do eventual local em que o ex-presidente pode cumprir a pena, que pelo tamanho deve ter início em regime fechado, numa unidade prisional de segurança máxima. Pela jurisprudência, Bolsonaro poderia também ficar numa sala do Estado Maior, por ser ex-presidente. Trata-se de uma instalação especial, separada de outros presos, que poderia ser instalada, por exemplo, nas dependências da Polícia Federal (PF), como aconteceu quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou preso em Curitiba. Outra hipótese é que Bolsonaro cumpra pena em casa. A medida é uma exceção e pode ser concedida somente por motivos humanitários, caso o condenado possua alguma enfermidade que não tenha condições de ser tratada no cárcere. Foi o que ocorreu com o ex-presidente Fernando Collor, que em maio deste ano teve concedida a prisão domiciliar por ser portador de Mal de Parkinson e ter mais de 75 anos. Atualmente, Bolsonaro está em prisão domiciliar em função do inquérito no qual é investigado por supostamente tentar coagir o Supremo a arquivar seu caso. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho dele que está nos EUA, teria, segundo a PF, atuado para que autoridades brasileiras fossem sancionadas pelo governo de Donald Trump. Ao decretar a medida cautelar, Moraes citou "fundado risco de fuga" do ex-presidente. Os demais condenados do núcleo crucial da trama golpista são militares e delegados da Polícia Federal e poderão cumprir as penas em quartéis das Forças Armadas ou em alas especiais da própria Papuda. Confira as penas definidas para os condenados Jair Bolsonaro, ex-presidente da República: 27 anos e três meses; Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022: 26 anos; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha: 24 anos; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal: 24 anos; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa: 19 anos; Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): 16 anos, um mês e 15 dias. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, assinou delação premiada durante as investigações e não recorreu da condenação. Ele já cumpre a pena em regime aberto e tirou a tornozeleira eletrônica. gq/ra (Agência Brasil, ots)

