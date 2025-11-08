Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAL NOTÍCIA

=== CLIMA COP30 DIPLOMACIA ===

BELÉM:

COP30: 'Sem os indígenas não há futuro para a humanidade', diz ministra Sonia Guajajara

A ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara, espera que os povos indígenas consigam desempenhar papéis de destaque na COP30, que começa na segunda-feira (10) em Belém, e afirma que sem eles "não há futuro para a humanidade", em uma entrevista à AFP.

(Brasil clima COP30 diplomacia cúpula ONU, 920 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Tornado deixa seis mortos e mais de 430 feridos no Paraná

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 430 ficaram feridas na passagem de um tornado pelo estado do Paraná, que deixou um rastro de destruição sem precedentes.]

(Brasil clima tornado, 580 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

UPS e FedEx suspendem voos de aviões de carga MD-11 após acidente

As empresas de entregas UPS e FedEx anunciaram a suspensão temporária dos voos de seus aviões de carga MD-11, após um acidente com uma das aeronaves durante a semana, no estado do Kentucky, no qual morreram 14 pessoas. 

(EUA transporte aviação acidente, 540 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Corpo entregue a Israel na sexta-feira é de refém israelense-argentino

Israel anunciou neste sábado (8) que o cadáver entregue na sexta-feira em Gaza pelos movimentos palestinos Hamas e Jihad Islâmica corresponde ao israelense-argentino Lior Rudaeff, que morreu há mais de dois anos, quando tentava defender seu kibutz do ataque dos islamistas.

(Israel Gaza palestinos conflito Hamas reféns diplomacia, 600 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

KIEV:

Ataque russo provoca quatro mortes e cortes de energia na Ucrânia

A Ucrânia sofreu um novo ataque russo contra sua infraestrutura energética neste sábado (8), que deixou quatro mortos e provocou cortes no abastecimento de água e eletricidade em várias regiões, incluindo a capital Kiev.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

TÓQUIO:

'Vou morrer assim': ataques de ursos aterrorizam o Japão

Keiji Minatoya pensou que sua hora havia chegado quando um urso o derrubou no chão e mordeu seu rosto na garagem de sua casa, no norte do Japão, onde nos últimos meses os encontros mortais com esses animais se multiplicaram.

(Japão demografia clima meio-ambiente animais natureza, 650 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- FÓRMULA 1

SÃO PAULO:

Norris vence sprint do GP do Brasil; Piastri e Bortoleto batem

O britânico Lando Norris, da McLaren, venceu a corrida sprint do Grande Prêmio do Brasil neste sábado (8), ampliando sua vantagem na liderança do Mundial de pilotos. 

(Auto F1, já transmitida)

