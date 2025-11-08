CLIMA COP30 DIPLOMACIA: 'Sem os indígenas não há futuro para a humanidade', diz ministra Sonia Guajajara

A ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara, espera que os povos indígenas consigam desempenhar papéis de destaque na COP30, que começa na segunda-feira (10) em Belém, e afirma que sem eles "não há futuro para a humanidade", em uma entrevista à AFP.

Tornado deixa seis mortos e mais de 430 feridos no Paraná

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 430 ficaram feridas na passagem de um tornado pelo estado do Paraná, que deixou um rastro de destruição sem precedentes.]

UPS e FedEx suspendem voos de aviões de carga MD-11 após acidente

As empresas de entregas UPS e FedEx anunciaram a suspensão temporária dos voos de seus aviões de carga MD-11, após um acidente com uma das aeronaves durante a semana, no estado do Kentucky, no qual morreram 14 pessoas.

Corpo entregue a Israel na sexta-feira é de refém israelense-argentino

Israel anunciou neste sábado (8) que o cadáver entregue na sexta-feira em Gaza pelos movimentos palestinos Hamas e Jihad Islâmica corresponde ao israelense-argentino Lior Rudaeff, que morreu há mais de dois anos, quando tentava defender seu kibutz do ataque dos islamistas.

Ataque russo provoca quatro mortes e cortes de energia na Ucrânia

A Ucrânia sofreu um novo ataque russo contra sua infraestrutura energética neste sábado (8), que deixou quatro mortos e provocou cortes no abastecimento de água e eletricidade em várias regiões, incluindo a capital Kiev.

'Vou morrer assim': ataques de ursos aterrorizam o Japão

Keiji Minatoya pensou que sua hora havia chegado quando um urso o derrubou no chão e mordeu seu rosto na garagem de sua casa, no norte do Japão, onde nos últimos meses os encontros mortais com esses animais se multiplicaram.

Norris vence sprint do GP do Brasil; Piastri e Bortoleto batem

O britânico Lando Norris, da McLaren, venceu a corrida sprint do Grande Prêmio do Brasil neste sábado (8), ampliando sua vantagem na liderança do Mundial de pilotos.

