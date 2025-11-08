Manchester United arranca empate nos acréscimos na visita ao Tottenham (2-2)

Uma partida com final dramático deu início à décima primeira rodada da Premier League: Tottenham e Manchester United empataram em 2 a 2 neste sábado (8), resultado que coloca os londrinos provisoriamente no 'pódio' do campeonato inglês. Os 'Red Devils' abriram o placar no primeiro tempo com um gol do camaronês Bryan Mbeumo (32'), mas o time da casa reagiu nos minutos finais com gols do francês Mathys Tel (84') e do atacante Richarlison nos acréscimos (90'+1).

O brasileiro arrancou a camisa e não conteve as lágrimas na comemoração. No entanto, não foi suficiente para garantir ao Tottenham sua primeira vitória em casa no campeonato inglês desde a rodada de abertura da temporada. Quando tudo indicava que os três pontos ficariam na capital britânica, o holandês Matthijs de Ligt marcou o gol de empate com uma cabeçada nos últimos instantes da partida (90'+6), permitindo que seu time estendesse sua invencibilidade para cinco jogos. Com esse resultado, o Tottenham soma 18 pontos e sobe provisoriamente para a terceira colocação, empatado em pontos com o Manchester United (7º) e outros três times: Liverpool, Sunderland e Bournemouth, que ainda têm jogos a menos.

O Liverpool, após vencer o Real Madrid na Liga dos Campeões na terça-feira, vai enfrentar o Manchester City no domingo. O City está atualmente em segundo lugar na tabela com 19 pontos, um ponto atrás do líder Arsenal, que neste sábado visita o Sunderland, uma das surpresas da temporada. --- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado: Tottenham - Manchester United 2 - 2 (12h00) West Ham - Burnley

Everton - Fulham (14h30) Sunderland - Arsenal (17h00) Chelsea - Wolverhampton