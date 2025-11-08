Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Macron reitera que joias roubadas do Louvre serão recuperadas

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente da França, Emmanuel Macron, reiterou na sexta-feira, durante sua visita ao México, que as joias históricas roubadas do Louvre serão recuperadas e prometeu uma revisão da segurança do museu parisiense.

"Começamos a deter parte da quadrilha que executou o roubo. As joias serão recuperadas, eles serão detidos, serão julgados", declarou o chefe de Estado ao canal Televisa durante a visita à Cidade do México, uma das etapas de sua viagem pela América Latina.

"O ocorrido, que teve um impacto em todo o mundo, é uma oportunidade para sairmos ainda mais fortalecidos", acrescentou Macron.

No dia 19 de outubro, criminosos conseguiram entrar no museu e roubar, em poucos minutos, joias avaliadas em 88 milhões de euros (542 milhões de reais). As peças ainda não foram encontradas e quatro suspeitos foram indiciados e presos.

Entre as oito peças "de valor patrimonial incalculável", segundo as autoridades, está a tiara da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, que possui quase 2.000 diamantes.

O Tribunal de Contas francês criticou esta semana a administração do museu nos últimos anos, ao afirmar que a segurança foi negligenciada em favor de políticas para atrair mais público.

"A segurança do Louvre será totalmente repensada", disse Macron na sexta-feira, ao mencionar o ambicioso plano de reforma do museu anunciado em janeiro, que, entre outras coisas, criará uma nova entrada e uma sala dedicada exclusivamente à Mona Lisa de Leonardo da Vinci.

Na sexta-feira, a direção do museu mais visitado do mundo anunciou "medidas de emergência", como a criação de um "coordenador de segurança" e a instalação de câmeras de segurança adicionais.

cultura governo

