Juventus fica no 0 a 0 com Torino no dérbi de Turim

A Juventus deixou o campo sob vaias após o empate em 0 a 0 contra o Torino neste sábado (8) no dérbi de Turim, pela décima primeira rodada da Serie A. A 'Juve' vinha de duas vitórias consecutivas no campeonato, mas não conseguiu encontrar a chave para o triunfo diante de seu grande rival e vizinho, que poderia muito bem ter vencido não fosse uma defesa espetacular de Michele De Gregorio no segundo tempo (62').

Este é o segundo empate consecutivo para o técnico Luciano Spalletti, após o sofrido na terça-feira, em jogo da Liga dos Campeões, contra o Sporting de Lisboa, também em casa (1 a 1). O ex-técnico da Itália, que sucedeu Igor Tudor, escalou Dusan Vlahovic como titular pela terceira partida consecutiva, após ficar no banco de reservas sob o comando de seu antecessor, mas o atacante sérvio não conseguiu ameaçar o gol adversário. A melhor chance da Juventus veio do substituto de Vlahovic, o canadense Jonathan David, que quase marcou aos 70 minutos. Após este empate, o quarto da temporada, o clube mais vezez campeão do futebol italiano subiu provisoriamente uma posição (5º lugar, com 19 pontos), ficando a três pontos do líder Napoli, que joga no domingo.

Também neste sábado houve dois empates em 0 a 0: entre Lecce e Verona e entre Como e Cagliari. --- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: - Sexta-feira:

Pisa - Cremonese 1 - 0 - Sábado: Lecce - Hellas Verona 0 - 0

Como - Cagliari 0 - 0 Juventus - Torino 0 - 0 (16h45) Parma - Milan