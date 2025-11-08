Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã anuncia cortes de água em Teerã para enfrentar pior seca em décadas

Irã anuncia cortes de água em Teerã para enfrentar pior seca em décadas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governo do Irã planeja cortar periodicamente o abastecimento de água em Teerã, metrópole com mais de 10 milhões de habitantes, com o objetivo de limitar o consumo e conter o "desperdício", no momento em que o país enfrenta uma seca sem precedentes.

O Irã enfrenta este ano a seca mais grave em décadas e, na capital, o baixo nível de chuvas é "praticamente sem precedentes em um século", declarou uma autoridade local em outubro.

Das 31 províncias do país, 15 não registram uma gota de chuva desde outubro, informou neste sábado (8) a agência Isna.

Para economizar água, o governo planeja cortes em Teerã. "Isso permitirá evitar o desperdício, embora possa causar inconvenientes", declarou o ministro iraniano da Energia, Abbas Ali Abadi.

A imprensa informou sobre cortes noturnos.

O presidente iraniano alertou na quinta-feira que Teerã poderia ser evacuada devido à escassez de água se não chover até o final do ano. Masoud Pezeshkian não detalhou como uma operação do tipo seria executada.

A capital iraniana registra verões quentes e secos, outonos às vezes chuvosos e invernos que podem ser rigorosos e com neve.

Os habitantes de Teerã consomem quase 3 milhões de metros cúbicos de água por dia, segundo a imprensa local. O principal reservatório de Teerã está praticamente seco.

sbr-ap/cm/mab/pb/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar