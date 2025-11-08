Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França mobilizará sua rede diplomática na América Latina contra narcotráfico

França mobilizará sua rede diplomática na América Latina contra narcotráfico

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A França reforçará suas embaixadas na América Latina com pessoal especializado e meios de intervenção contra o narcotráfico, afirmou neste sábado (8) o ministro das Relações Exteriores Jean-Noël Barrot, em entrevista ao semanário Journal du dimanche.

A cooperação das embaixadas com os países produtores de drogas "gera resultados", disse o chanceler.

"Mas é insuficiente. Portanto, vamos aumentar em 20% o número de agentes especializados nas embaixadas e triplicar seus meios de intervenção", acrescentou Barrot, sem precisar um cronograma.

O ministro também mencionou um plano para "criar em 2026 uma academia regional de combate ao crime organizado, com sede na República Dominicana, que formará a cada ano 250 investigadores, magistrados, agentes aduaneiros e analistas financeiros das forças de segurança e justiça dos países aliados".

O chanceler francês está na Colômbia para participar da quarta cúpula entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Antes, ele esteve no México durante a visita de Estado do presidente Emmanuel Macron, ocasião em que foi assinado um acordo de cooperação aduaneira contra o narcotráfico.

Com a França exposta a um aumento do tráfico e do consumo de cocaína, Barrot afirmou na entrevista que estava colocando seu ministério "em ordem de batalha para que assuma plenamente seu papel na luta contra as drogas".

fz/bow/dbh/sag/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar