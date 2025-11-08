Flick pede aos jogadores que "continuem lutando" apesar da onda de lesões no Barça

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, pediu aos seus jogadores que "continuem lutando", apesar da série de lesões que assola o clube neste início de temporada e que tem impactado os resultados. Um dia antes da difícil viagem a Vigo para enfrentar o Celta, o treinador alemão criticou a atuação da sua equipe na última quarta-feira, na visita ao Club Brugge (3-3), pela Liga dos Campeões.

"Os jogadores sabem que precisamos jogar muito melhor. É importante que, quando todos estiverem de volta em duas ou três partidas, estejam no seu melhor nível. Eles poderão nos ajudar muito. Até lá, precisamos continuar lutando, e acho que não vimos isso na quarta-feira em Bruges. Não vimos a garra que queremos", declarou Flick em entrevista coletiva. Em LaLiga, o Barça está cinco pontos atrás do Real Madrid antes da 12ª rodada: "Gostaríamos de ter alguns pontos a mais. Precisamos seguir em frente. Ainda há um longo caminho a percorrer". "Não é uma desculpa, é um fato. Temos muitos jogadores lesionados, e são jogadores importantes, muitos deles peças-chave. Estamos administrando a situação da melhor maneira que podemos", acrescentou, se referindo às ausências por lesão desde o início da temporada. Após uma primeira temporada no comando do Barça, na qual Flick levou a equipe aos títulos da LaLiga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, além de uma semifinal da Liga dos Campeões, o desempenho do time tem sido visivelmente inferior nesta temporada, devido aos constantes desfalques.