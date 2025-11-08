Justiça condena homem que matou pacientes para trabalhar menos

Um enfermeiro de 44 anos foi julgado culpado pela morte de 10 pacientes em cuidados paliativos na Alemanha; entenda o caso / Crédito: Pixabay / Pexels

Um ex-enfermeiro foi condenado nessa quarta-feira (06/11) em Aachen, na Alemanha, à prisão perpétua por uma série de assassinatos de pacientes do setor de cuidados paliativos. O Tribunal Regional de Aachen considerou o homem de 44 anos culpado, entre outros crimes, de dez homicídios e 27 tentativas de homicídio. Assim, o condenado tem pouca chance de ser libertado após 15 anos, o tempo mínimo que pode ser cumprido por uma sentença de prisão perpétua na Alemanha.

O "comportamento cínico" do réu durante o julgamento "exigiu muito" tanto das famílias enlutadas quanto do tribunal, disse o juiz presidente Markus Vogt ao final da exposição da sentença, que durou mais de duas horas. De acordo com o tribunal, o réu cometeu os crimes entre dezembro de 2023 e maio de 2024 em um hospital em Würselen, perto de Aachen. O enfermeiro injetava medicamentos nos pacientes, geralmente idosos e com necessidades complexas, "a seu próprio critério", principalmente o sedativo midazolam, disse Vogt. Os crimes ocorreram durante os turnos da noite, quando o enfermeiro geralmente trabalhava sozinho e sem supervisão. LEIA TAMBÉM | Remédios benzodiazepínicos: o que são, quais os benefícios e quais os perigos



Os promotores pediram a condenação pela morte de 13 pessoas, a constatação de culpa agravada e proibição vitalícia de exercer a enfermagem. A defesa pediu a absolvição. Inicialmente, ele foi acusado por nove homicídios e 34 tentativas de homicídio, mas, à medida que o processo se aproximava do fim, o tribunal se convenceu de que o réu havia matado uma décima pessoa. Ele foi considerado culpado de tentativa de homicídio em 27 casos. Os promotores acusaram o enfermeiro de sedar pacientes para aliviar sua carga de trabalho durante os turnos da noite. O réu afirmou que não administrava medicamentos com o objetivo de tirar a vida de alguém.

"Autorizado a decidir pelo paciente" O réu se considerava "autorizado" a decidir "se a vida de um paciente valia a pena", disse Vogt. O homem de 44 anos não agiu por compaixão. Em vez disso, ele percebia o sofrimento dos pacientes como uma perturbação ao seu próprio bem-estar e senso de ordem. A potencial morte dos pacientes era "indiferente" para ele.

Vogt descreveu um réu como alguém com distúrbios narcisistas, incapaz de empatia genuína. Em seu trabalho, o enfermeiro reagia "rápida e frequentemente com mágoa" a tratamentos que considerava injustos. Além disso, ele se sentia "constantemente incompreendido e subestimado" por causa de sua experiência. Ele "não reconhecia" a autoridade profissional dos médicos, disse Vogt. Quando os pacientes morriam, o réu considerava isso "um resultado perfeitamente desejável". Ele chegou a afirmar durante o julgamento que havia feito um "excelente trabalho" quando os pacientes morriam em paz. Aparentemente, ele queria que suas ações servissem de modelo para outros enfermeiros.