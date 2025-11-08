Bayern empata com Union Berlin (2-2) e sequência de 16 vitórias seguidas chega ao fim
O Bayern de Munique, que contou com mais um gol do colombiano Luis Díaz, viu sua sequência de 16 vitórias consecutivas em todas as competições chegar ao fim com um empate em 2 a 2 fora de casa contra o Union Berlin, neste sábado (8), pela décima rodada da Bundesliga.
Os gigantes bávaros haviam vencido seus nove jogos anteriores no campeonato, além de quatro partidas na Liga dos Campeões, duas na Copa da Alemanha e uma na Supercopa da Alemanha – uma série inédita nas principais ligas europeias num início de temporada.
O Bayern poderia ter saído de mãos vazias de sua visita à capital, mas conseguiu arrancar um ponto nos minutos finais graças a um gol de Harry Kane.
Apesar do empate, o time comandado pelo técnico belga Vincent Kompany permanece na liderança da tabela com 28 pontos, seis a mais que o segundo colocado, o RB Leipzig, que perdeu por 3 a 1 para o Hoffenheim fora de casa.
O grande vencedor do dia foi o Bayer Leverkusen, que aplicou uma goleada de 6 a 0 no Heidenheim, com dois gols do atacante tcheco Patrik Schic e dois do atacante argelino Ibrahim Maza (45'+1 e 53').
O time de Kasper Hjulmand está agora a apenas um ponto do Borussia Dortmund (20 contra 21), que viu o Hamburgo arrancar um empate no último minuto (1-1).
Cinco equipes — Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim e Stuttgart — estão separadas por apenas quatro pontos (22 a 18).
--- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Werder Bremen - Wolfsburg 2 - 1
- Sábado:
Union Berlin - Bayern de Munique 2 - 2
Hoffenheim - RB Leipzig 3 - 1
Hamburgo - Borussia Dortmund 1 - 1
Bayer Leverkusen - Heidenheim 6 - 0
(14h30) B. Mönchengladbach - Colônia
- Domingo:
(11h30) Freiburg - St Pauli
(13h30) Stuttgart - Augsburg
(15h30) Eintracht Frankfurt - Mainz
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 28 10 9 1 0 35 6 29
2. RB Leipzig 22 10 7 1 2 20 13 7
3. Borussia Dortmund 21 10 6 3 1 16 7 9
4. Bayer Leverkusen 20 10 6 2 2 24 14 10
5. Hoffenheim 19 10 6 1 3 21 16 5
6. Stuttgart 18 9 6 0 3 14 10 4
7. Werder Bremen 15 10 4 3 3 15 18 -3
8. Colônia 14 9 4 2 3 16 12 4
9. Eintracht Frankfurt 14 9 4 2 3 22 19 3
10. Union Berlin 12 10 3 3 4 13 17 -4
11. Freiburg 10 9 2 4 3 11 13 -2
12. Hamburgo 9 10 2 3 5 9 16 -7
13. Wolfsburg 8 10 2 2 6 12 18 -6
14. Augsburg 7 9 2 1 6 12 21 -9
15. St Pauli 7 9 2 1 6 8 18 -10
16. B. Mönchengladbach 6 9 1 3 5 10 18 -8
17. Mainz 5 9 1 2 6 10 17 -7
18. Heidenheim 5 10 1 2 7 8 23 -15
bds/bur/iga/mcd/pm/aamDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente