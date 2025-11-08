AIEA: segurança nuclear na Ucrânia permanece extremamente precária durante o conflito militar
A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou em sua conta no X que a segurança nuclear na Ucrânia permanece extremamente precária durante o conflito militar entre Rússia e Ucrânia.
Duas centrais nucleares em operação - Khmelnitskyy e Rivne - tiveram que reduzir a produção de eletricidade após um ataque noturno a uma subestação elétrica crucial para a segurança nuclear.
O Diretor-Geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi, reiterou a necessidade de contenção para manter a segurança nuclear e evitar um acidente com graves consequências.