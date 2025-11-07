Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zagueiro brasileiro Alexsandro, do Lille, passará por cirurgia no quadríceps

Autor AFP
O zagueiro brasileiro Alexsandro passará por uma cirurgia para tratar uma lesão no quadríceps da coxa direita, que o incomoda desde meados de setembro, anunciou o Lille nesta sexta-feira (7).

O clube francês, no entanto, não informou a data do procedimento e não deu um prazo de retorno para o jogador.

"Alexsandro será submetido a uma cirurgia no quadríceps direito nos próximos dias. O tempo de afastamento será determinado após a operação", diz a nota publicada pela diretoria dos 'Dogues'.

Pilar da defesa do Lille, o brasileiro de 26 anos sofreu uma lesão muscular no dia 14 de setembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Toulouse pelo Campeonato Francês, e não voltou a entrar em campo desde então.

A opção de passar pela cirurgia não foi considerada inicialmente.

Alexandro estreou pela Seleção Brasileira em junho, depois de chamar a atenção do técnico Carlo Ancelotti, que não poderá contar com ele nos amistosos contra Senegal e Tunísia, na semana que vem.

