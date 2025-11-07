Wall Street fecha com resultados mistos por queda do Nasdaq

A Bolsa de Nova York fechou nesta sexta-feira (7) com resultados mistos, ao término de uma semana marcada por preocupações com as altas valorizações das gigantes de tecnologia e pela incerteza sobre o estado da economia dos Estados Unidos. O Dow Jones subiu 0,16%, e o índice ampliado S&P 500 avançou 0,13%. Já o tecnológico Nasdaq recuou 0,21%, acumulando uma perda de mais de 3% na semana.

"É muito desestabilizador [para o mercado] não ter uma visão global da situação econômica", explicou à AFP Tom Cahill, da empresa Ventura Wealth Management. Devido à paralisação orçamentária nos Estados Unidos ("shutdown"), que já dura um recorde de 38 dias, o relatório sobre o emprego — um dado-chave para os investidores — não foi publicado nesta sexta-feira. O único indicador divulgado foi o de confiança do consumidor em novembro, que atingiu seu nível mais baixo desde 2022, segundo uma pesquisa preliminar da Universidade de Michigan. Tanto entre os consumidores quanto entre as empresas, "há uma certa preocupação sobre a data em que o governo retomará suas atividades" e sobre o fato de "que isso possa afetar o crescimento econômico", acrescentou Cahill.

O analista também explicou que os investidores se afastaram, durante o pregão, das ações de tecnologia diante do "temor de que os gastos destinados" ao desenvolvimento da inteligência artificial "não sejam rentáveis em um futuro próximo". No entanto, são precisamente esses investimentos e o entusiasmo generalizado em torno da IA que levaram os principais índices de Wall Street a atingirem máximas históricas nos últimos meses. "Quando os preços atingem ou se aproximam de seus máximos históricos, os investidores encontram motivos para realizar lucros", observou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.