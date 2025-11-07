Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Várias pessoas adoecem após abrirem um pacote 'suspeito' em base militar dos EUA

Autor AFP
Tipo Notícia

Várias pessoas adoeceram após a entrega de um pacote suspeito em uma base militar perto de Washington, na quinta-feira (6), em um caso que está sendo investigado, informou a mídia americana. 

A Base Aérea de Andrews confirmou em um comunicado que partes da instalação em Maryland foram evacuadas após a abertura do pacote "suspeito". 

A base é usada regularmente para voos presidenciais. 

Como medida de precaução, duas áreas da base foram evacuadas, segundo a CNN, que cita o comunicado. 

A Base Aérea de Andrews afirmou que, após descartar inicialmente uma ameaça imediata, encaminhou o caso ao Gabinete de Investigações Especiais. 

Segundo o site de notícias Axios, um porta-voz militar afirmou em um comunicado que "várias pessoas se sentiram mal" depois que o pacote foi aberto e foram atendidas antes de serem liberadas. 

Um porta-voz da base aérea não respondeu imediatamente ao pedido de confirmação do incidente feito pela AFP. 

A CNN, citando duas fontes não identificadas, disse que o pacote continha um pó branco "desconhecido" e "propaganda política" que está sendo avaliada pelos investigadores. 

A base fica a uma curta distância da capital dos EUA e é frequentemente usada para voos de autoridades governamentais de alto escalão. 

O último pouso do presidente Donald Trump na base aconteceu na quarta-feira, em um voo do Air Force One procedente da Flórida, onde participou de um fórum empresarial.

Tags

eua

