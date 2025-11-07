Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Uma loucura', diz Guardiola sobre completar 1.000 jogos como treinador

'Uma loucura', diz Guardiola sobre completar 1.000 jogos como treinador

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O espanhol Pep Guardiola definiu nesta sexta-feira (7) como "uma loucura" os números de sua carreira, dois dias antes de completar 1.000 jogos como treinador, com sua equipe, o Manchester City, recebendo o Liverpool no Campeonato Inglês.

"Os números são uma loucura... Não passo o meu tempo pensando em quantos, mas quando você chega a essa marca, olha para trás e vê o que conquistou... as vitórias, o nível, não só na Premier League, também na Champions, fizemos coisas incríveis no Barcelona", lembrou Guardiola em entrevista coletiva.

O treinador de 54 anos venceu 715 dos 999 jogos que dirigiu, desde a sua estreia no time B do Barcelona, em 2007.

Guardiola disse estar feliz por alcançar 1.000 jogos na carreira justamente contra o Liverpool, principal rival do City na Inglaterra.

"O Liverpool, em especial com Jürgen Klopp [ex-técnico dos 'Reds'] foi o maior rival neste país. Não poderia haver outro melhor", admitiu.

Ao ser perguntado sobre a opinião de alguns analistas que o consideram o melhor treinador de todos os tempos, Guardiola respondeu de forma bem-humorada: "Eles têm toda a razão".

"Tento fazer minhas equipes jogarem da forma como eu entendo o jogo, nunca traí minhas convicções", acrescentou com tom mais sério.

Depois de estrear como técnico há 18 anos, Guardiola assumiu o time principal do Barcelona em 2008. De lá para cá, conquistou 38 títulos, entre Barça (2008-2012), Bayern de Munique (2013-2016) e Manchester City (desde 2016).

Em 2023, conseguiu a tríplice coroa histórica com os 'Citizens', vencendo o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões.

Antes de receber o Liverpool na 11ª rodada da Premier League, o Manchester City é o vice-líder, a seis pontos do Arsenal (1º).

jw/jdg/mw/lc/gk/bm/ag/cb/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar