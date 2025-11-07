Trump ordena investigação sobre a indústria de carne devido aos altos preços

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (7) que ordenou uma investigação sobre as práticas das empresas processadoras de carne, às quais acusa de agir em conluio para fixar preços recordes para a carne bovina. O custo de vida voltou a ocupar o centro do debate político nos Estados Unidos em uma semana marcada pelas duras derrotas sofridas pelo Partido Republicano nas eleições locais.

"Ordenei ao Departamento de Justiça que inicie imediatamente uma investigação sobre as empresas processadoras de carne que estão elevando os preços da carne bovina por meio de conluio, fixação e manipulação de preços", escreveu o presidente nesta sexta-feira em sua plataforma Truth Social. "Medidas devem ser tomadas de imediato para proteger os consumidores, combater os monopólios e garantir que essas empresas não se beneficiem ilegalmente às custas do consumidor americano", acrescentou, afirmando que as processadoras de carne são "predominantemente de propriedade estrangeira". Há um ano, Trump venceu as eleições com a promessa de aumentar o poder de compra dos americanos. Mas a carne bovina segue sendo um dos produtos mais emblemáticos cujo preço continua subindo. De acordo com os dados oficiais mais recentes, os preços ao consumidor da carne bovina e de vitela aumentaram quase 15% em termos anuais em setembro.

Em um relatório recente, o Farm Bureau, principal organização agrícola dos Estados Unidos, atribuiu esses preços recordes à significativa redução do número de cabeças de gado nos últimos anos (o nível mais baixo em 74 anos), combinada a uma demanda consistentemente alta. No mês passado, Trump sugeriu reduzir os preços aumentando as importações vindas da Argentina, mas a proposta provocou rapidamente a indignação do setor pecuário. A Associação Nacional de Criadores de Gado de Corte (NCBA, na sigla em inglês) advertiu na época que a medida "mina o futuro dos agricultores e pecuaristas familiares".