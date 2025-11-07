Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump analisa isentar Hungria de sanções sobre compra de petróleo russo

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (7) que considera isentar a Hungria das sanções americanas sobre os hidrocarbonetos russos, ao receber o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, na Casa Branca.

"Estamos estudando isso, porque é muito difícil para ele obter petróleo e gás de outras regiões. Como sabem, ele não tem acesso ao mar", declarou o mandatário republicano à imprensa.

Também pediu à União Europeia que "respeite" o país centro-europeu, principal aliado de Trump na Europa.

"Acho que deveriam respeitar a Hungria e respeitar este líder de forma muito, muito clara porque tem razão sobre a imigração", afirmou Trump aos jornalistas durante sua reunião com Orbán na Casa Branca.

O magnata republicano, que colocou em prática uma ampla repressão contra a imigração irregular em seu país, alegou, novamente, que há uma ligação entre os imigrantes e o crime, o que não é respaldado por estatísticas.

"Você vai a alguns dos países, agora são irreconhecíveis devido ao que fizeram. E a Hungria é muito reconhecível", afirmou.

Orbán defendeu sua oposição à migração e criticou as sanções financeiras impostas pela União Europeia a Budapeste por desafiar o bloco.

"Este é o mundo absurdo em que vivemos agora na Europa", disse.

aue-rle/jz/dg/yr/am

Tags

eua rússia ucrânia

