STF analisa recurso de Bolsonaro à condenação de 27 anos

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou nesta sexta-feira (7) a avaliar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra sua condenação a 27 anos de prisão por tramar um golpe de Estado para permanecer no poder após perder as eleições de 2022. Bolsonaro foi considerado culpado, em setembro, de tentar impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os advogados alegam "profundas injustiças" e "contradições" na sentença que deixa o político de 70 anos próximo de ir para a prisão. Eles reclamam de supostos obstáculos para exercer sua defesa durante o julgamento e buscam reduzir a pena. Quatro ministros da Primeira Turma do STF têm uma semana para analisar o recurso e votar de forma virtual. Dois já o rejeitaram nesta sexta-feira, mas o resultado não será oficial até o término do prazo, à meia-noite de 14 de novembro. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, foi o primeiro a se manifestar nesta sexta-feira e rejeitou todos os argumentos da defesa.

Em um extenso documento de 141 páginas ao qual a AFP teve acesso, Moraes reiterou o papel de Bolsonaro como líder de uma organização criminosa que, junto com vários colaboradores, conspirou para atentar contra o Estado de direito democrático. Ele também reafirmou a atuação do ex-presidente como instigador dos atos de 8 de janeiro de 2023, quando centenas de seus seguidores invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília. Moraes negou a existência de "cerceamento de defesa", afirmando que todas as provas foram colocadas à disposição dos advogados. E descartou reduzir a sentença.

"O acórdão fundamentou todas as etapas do cálculo da pena", escreveu Moraes. O ministro Flávio Dino votou pouco depois no mesmo sentido. Bolsonaro aguarda a decisão em prisão domiciliar preventiva e com proibição de dar declarações públicas ou usar redes sociais.

Se o resultado for desfavorável, ainda cabe outro recurso, mas este pode ser rejeitado sem ser submetido a votação. Nesse caso, a condenação começaria a ser aplicada e Bolsonaro poderia ser preso. Devido a seus problemas de saúde, a defesa pode solicitar ao tribunal que lhe permita cumprir a pena em casa, como ocorreu com o ex-presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992).