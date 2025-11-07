Sobe para 13 número de mortos em acidente com avião de carga nos EUA

A aeronave explodiu ao se chocar com instalações próximas ao aeroporto internacional de Louisville, no estado do Kentucky, pouco após decolar com destino ao Havaí.

O número de mortos no acidente com um avião de carga, na última terça-feira, nos Estados Unidos, aumentou para 13, segundo um novo balanço das autoridades.

"Soube que uma décima terceira pessoa faleceu depois do acidente com o voo 2976 da UPS", escreveu, na noite de quinta-feira, o prefeito de Louisville, Craig Greenberg, em sua conta no X.

A queda do avião, da empresa internacional de entregas de pacotes UPS, destruiu ou danificou vários edifícios e provocou uma enorme coluna de fumaça.

Três vítimas eram tripulantes do avião, informou a UPS, cuja divisão aérea tem sede em Louisville, seu principal centro de conexões aéreas nos Estados Unidos.

Os outros falecidos estavam no percurso feito pela aeronave, um McDonnell Douglas MD-11, que terminou a quase 5 km do aeroporto.