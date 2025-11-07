Rybakina vence Pegula e vai à final do WTA Finals

Rybakina fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4-6, 6-4 e 6-3, em duas horas e cinco minutos.

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 6 do mundo, venceu a americana Jessica Pegula (N.5) nesta sexta-feira (7) e avançou à final do WTA Finals.

A outra finalista sairá do duelo entre a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e a americana Amanda Anisimova (N.4), vice-campeã de Wimbledon e do US Open este ano.

Depois de vencer os três jogos da fase de grupos, Rybakina está fazendo sua melhor campanha no WTA Finals, que está disputando pelo terceiro ano consecutivo.

Última das oito participantes a garantir vaga no torneio, a jogadora cazaque tentará conquistar no sábado seu terceiro título em 2025, depois dos WTA 500 de Estrasburgo (saibro) e Ningbo (quadra dura).

Rybakina teve que lutar para somar sua terceira vitória em seis jogos contra Pegula. Depois de perder o primeiro set por 6-4, ela teve o saque na mão para fechar a segunda parcial, mas a americana conseguiu uma quebra e teve várias oportunidades para empatar em 5-5. No entanto, a cazaque conseguiu se salvar e fechou com um 6-4.