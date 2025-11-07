Redução nas operações aéreas nos EUA provocada pelo 'shutdown' começa nesta sexta

Mais de 750 voos programados para esta sexta foram cancelados com antecedência na quinta, de acordo com o site de rastreamento FlightAware. No mesmo dia, foram registrados 6,4 mil atrasos e cerca de 200 cancelamentos. Até a próxima sexta, 14, o percentual de redução deve chegar a 10%. A medida conjunta da Secretaria de Transportes e da Administração Federal de Aviação (FAA) visa a segurança das operações.

Americanos se preparam para um dia de caos nesta sexta-feira, 7, com redução de 4% das operações aéreas nos Estados Unidos, consequência da paralisação do governo, que entra hoje em seu 38º dia. Ao todo, 40 aeroportos são afetados, entre eles, alguns dos mais movimentados do país, incluindo os de Atlanta (ATL), Newark (EWR), Denver (DEN), Chicago (ORD), Houston (IAH), Los Angeles (LAX) e Nova York (JFK).

Os controladores de tráfego aéreo trabalham sem receber salário desde o início do shutdown, em 1.º de outubro. Segundo a FAA, o aumento dos relatos da sobrecarga de trabalho têm aumentado, tanto por parte de pilotos quanto de controladores de tráfego aéreo, o que eleva o risco das operações.

Em uma nota publicada na quinta, 6, a secretaria informa que só no último fim de semana foram registrados 2.740 atrasos em diversos aeroportos do país. A ordem não exige uma redução nos voos internacionais e as companhias aéreas podem usar critérios próprios para decidir quais voos serão cancelados para atingir a meta. Elas também serão obrigadas a emitir reembolsos integrais aos passageiros, mas não os custos adicionais.

A medida entra em vigor numa das altas temporadas de viagens dos EUA com o Dia dos Veteranos (11/11) e o Dia de Ação de Graças (27/11) se aproximando.