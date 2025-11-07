Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quatro detidos na França por protestos durante apresentação de orquestra israelense

Autor AFP
A polícia francesa anunciou a detenção de quatro pessoas após os protestos que interromperam uma apresentação da Orquestra Nacional de Israel na sala da Filarmônica de Paris, informou um promotor nesta sexta-feira.

Vários espectadores interromperam diversas vezes o concerto da Orquestra Filarmônica de Israel na quinta-feira à noite.

Vídeos publicados nas redes sociais registraram momentos de confusão no auditório: uma pessoa utilizou um sinalizador no anfiteatro, o que provocou a intervenção de outros espectadores e resultou em uma briga.

A visita da principal orquestra de Israel gerou críticas de vários grupos antes do evento, devido à ofensiva militar israelense durante dois anos em Gaza e às severas restrições para permitir a entrada de ajuda no território palestino ocupado.

A Filarmônica de Paris informou que havia apresentado uma denúncia pela interrupção e destacou que "lamenta e condena energicamente os graves incidentes ocorridos".

Os "provocadores" foram retirados e o concerto prosseguiu pacificamente, acrescentou a mesma fonte. Um promotor francês informou nesta sexta-feira que três mulheres e um homem foram detidos.

