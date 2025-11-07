Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pauta de videográficos

Pauta de videográficos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

* Meio-ambiente-ciência-clima-meteorologia-montanhas

Os núcleos de gelo extraídos pelos cientistas nas geleiras ou nas calotas polares têm bolhas de ar aprisionadas há milênios. Sua análise fornece informações sobre a composição da atmosfera terrestre de milhares de anos atrás.

Videográfico sobre a extração do gelo e análise pelos cientistas. - ORIGINAL DISPONÍVEL 

Maria Cecilia REZENDE 

Gráficos

Avenida Almirante Barroso, n° 52- RJ CEP 20031 - 000 - Rio de Janeiro

Tel : +55 21 2217 0025

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar