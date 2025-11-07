Pauta de videográficos
* Meio-ambiente-ciência-clima-meteorologia-montanhas
Os núcleos de gelo extraídos pelos cientistas nas geleiras ou nas calotas polares têm bolhas de ar aprisionadas há milênios. Sua análise fornece informações sobre a composição da atmosfera terrestre de milhares de anos atrás.
Videográfico sobre a extração do gelo e análise pelos cientistas. - ORIGINAL DISPONÍVEL
Maria Cecilia REZENDE
Gráficos
Avenida Almirante Barroso, n° 52- RJ CEP 20031 - 000 - Rio de Janeiro
Tel : +55 21 2217 0025Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente