EUA POLÍTICA AVIAÇÃO: EUA se prepara para o caos após redução do número de voos por paralisação orçamentária

A frente para acabar com as energias fósseis como um caminho inevitável para lutar contra o aquecimento global ressurgiu na cúpula de líderes da COP30, que termina nesta sexta-feira (7) em Belém, antes do início das árduas negociações entre os países.

Stanislav Kutuzov se emociona quando o cabo de perfuração que baixou até o fundo desta geleira na região do Pamir toca o fundo, 105 metros abaixo. Ele está prestes a extrair uma das amostras de gelo mais antigas do mundo, repleta de pistas sobre o passado e o futuro do clima.

Em busca dos segredos do clima nas profundezas de uma geleira remota

WASHINGTON:

EUA se prepara para o caos após redução do número de voos por paralisação orçamentária

Centenas de milhares de viajantes dos Estados Unidos enfrentarão o cancelamento dos voos nesta sexta-feira (7), em um dia que se anuncia caótico, após uma ordem do governo para reduzir o tráfego aéreo devido à falta de funcionários causada pela paralisação orçamentária ("shutdown").

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Ataques americanos contra 'narcolanchas' no Caribe deixaram pelo menos 70 mortos

Um novo ataque dos Estados Unidos contra outra suposta lancha com drogas no Caribe matou três pessoas na quinta-feira (6), segundo o chefe do Pentágono, o que eleva o balanço da ofensiva de Washington contra o narcotráfico em águas internacionais para pelo menos 70.

GENEBRA:

Washington recebe críticas por não aceitar avaliação de direitos humanos da ONU

O governo dos Estados Unidos confirmou a decisão inédita de boicotar a Revisão Periódica Universal (RPU) sobre suas ações na área de direitos humanos por parte da ONU, prevista para esta sexta-feira (7), o que desencadeou fortes críticas de autoridades americanas e defensores dos direitos civis.

-- ÁSIA

GIA LAI:

Tufão Kalmaegi deixa cinco mortos no Vietnã após passagem devastadora pelas Filipinas

O tufão Kalmaegi atingiu o Vietnã na madrugada de sexta-feira (7) e matou cinco pessoas, após a passagem devastadora pelas Filipinas, onde o número de mortos subiu para 188.

PEQUIM:

China acelera modernização militar com terceiro porta-aviões

A China anunciou nesta sexta-feira (7) o início das operações de seu terceiro porta-aviões, o primeiro equipado com um sistema eletromagnético de lançamento de aeronaves, o que representa uma etapa crucial na modernização de sua Marinha em comparação com os Estados Unidos.

