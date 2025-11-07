Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

CLIMA COP30 DIPLOMACIA: Movimento contra energias fósseis ganha força na COP30

EUA POLÍTICA AVIAÇÃO: EUA se prepara para o caos após redução do número de voos por paralisação orçamentária

=== CLIMA COP30 DIPLOMACIA ===

BELÉM:

Movimento contra energias fósseis ganha força na COP30

A frente para acabar com as energias fósseis como um caminho inevitável para lutar contra o aquecimento global ressurgiu na cúpula de líderes da COP30, que termina nesta sexta-feira (7) em Belém, antes do início das árduas negociações entre os países. 

(Brasil clima COP30 diplomacia cúpula ONU, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KON CHUKURBASHI:

Em busca dos segredos do clima nas profundezas de uma geleira remota

Stanislav Kutuzov se emociona quando o cabo de perfuração que baixou até o fundo desta geleira na região do Pamir toca o fundo, 105 metros abaixo. Ele está prestes a extrair uma das amostras de gelo mais antigas do mundo, repleta de pistas sobre o passado e o futuro do clima.

(Brasil clima COP30 ciência meteorologia ONU geleiras Tadjiquistão, 870 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== EUA POLÍTICA AVIAÇÃO ===

WASHINGTON:

EUA se prepara para o caos após redução do número de voos por paralisação orçamentária

Centenas de milhares de viajantes dos Estados Unidos enfrentarão o cancelamento dos voos nesta sexta-feira (7), em um dia que se anuncia caótico, após uma ordem do governo para reduzir o tráfego aéreo devido à falta de funcionários causada pela paralisação orçamentária ("shutdown").

(EUA orçamento política feriados aviação, 660 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Ataques americanos contra 'narcolanchas' no Caribe deixaram pelo menos 70 mortos

Um novo ataque dos Estados Unidos contra outra suposta lancha com drogas no Caribe matou três pessoas na quinta-feira (6), segundo o chefe do Pentágono, o que eleva o balanço da ofensiva de Washington contra o narcotráfico em águas internacionais para pelo menos 70.

(EUA Caribe narcotráfico, 460 palavras, já transmitida)

GENEBRA:

Washington recebe críticas por não aceitar avaliação de direitos humanos da ONU

O governo dos Estados Unidos confirmou a decisão inédita de boicotar a Revisão Periódica Universal (RPU) sobre suas ações na área de direitos humanos por parte da ONU, prevista para esta sexta-feira (7), o que desencadeou fortes críticas de autoridades americanas e defensores dos direitos civis.

(EUA diplomacia ONU política ONG direitos, 480 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

GIA LAI:

Tufão Kalmaegi deixa cinco mortos no Vietnã após passagem devastadora pelas Filipinas

O tufão Kalmaegi atingiu o Vietnã na madrugada de sexta-feira (7) e matou cinco pessoas, após a passagem devastadora pelas Filipinas, onde o número de mortos subiu para 188.

(Vietnã tufão inundações Filipinas clima meio ambiente, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

PEQUIM:

China acelera modernização militar com terceiro porta-aviões

A China anunciou nesta sexta-feira (7) o início das operações de seu terceiro porta-aviões, o primeiro equipado com um sistema eletromagnético de lançamento de aeronaves, o que representa uma etapa crucial na modernização de sua Marinha em comparação com os Estados Unidos.

(China exército defesa, 540 palavas, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar