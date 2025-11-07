ONU diz que persistem impedimentos para entrada de ajuda em Gaza

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) afirma que "apesar dos avanços significativos no aumento da ajuda humanitária, as necessidades urgentes da população continuam sendo imensas", explicou Farhan Haq, porta-voz adjunto do secretário-geral da ONU.

Mais de 37 mil toneladas de ajuda da ONU entraram em Gaza desde o início do cessar-fogo em 10 de outubro, mas os obstáculos nas fronteiras "não foram eliminados com rapidez suficiente", disse nesta sexta-feira (7) um porta-voz do organismo.

Haq acrescentou que "os impedimentos" para a entrada da ajuda "não foram eliminados com rapidez suficiente" desde a trégua.

"Desde o cessar-fogo e até segunda-feira, a ONU e seus parceiros haviam recolhido nos pontos de passagem de Gaza mais de 37 mil toneladas de ajuda, principalmente alimentos", detalhou o porta-voz, que garantiu que isso não inclui a ajuda bilateral nem o setor comercial.

De acordo com o funcionário, "a entrada continua limitada a apenas duas passagens fronteiriças, sem acesso direto de Israel ao norte de Gaza nem do Egito ao sul de Gaza".

Essas 37 mil toneladas ainda estão longe das 190 mil toneladas de ajuda humanitária que a ONU preparou fora de Gaza para executar um plano de 60 dias a partir do início do cessar-fogo, com o objetivo de assistir à população do território devastado por dois anos de guerra entre Israel e o Hamas.