Norris é o mais rápido no treino livre do GP do Brasil; Bortoleto é 5º

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido no único treino livre do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira (7), no circuito de Interlagos, em São Paulo. Norris superou seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, por apenas 23 milésimos de segundo, enquanto o alemão Nico Hülkenberg (Sauber) foi o terceiro, mais de seis décimos atrás da dupla da McLaren.

Novo líder do campeonato por apenas um ponto desde a vitória no GP México, há duas semanas, o britânico mais uma vez levou a melhor sobre Piastri, colocando pressão sobre seu rival direto na luta pelo título desde o início do fim de semana no Brasil. O veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) foi o quarto colocado, à frente do brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), que levantou a torcida em Interlagos. O britânico George Russell (Mercedes) marcou o sexto tempo, seguido pelo francês Pierre Gasly, que surpreendeu com um ótimo desempenho ao volante da Alpine. O espanhol Carlos Sainz (Williams), o francês Isack Hadjar (Racing Bulls) e o italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) completaram o Top 10.

O tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) e as Ferrari do monegasco Charles Leclerc e do britânico Lewis Hamilton terminaram em 17º, 18º e 19º, respectivamente. No entanto, esses resultados devem ser vistos com cautela, já que os três pilotos usaram pneus duros, o composto menos competitivo, enquanto seus rivais optaram por pneus médios. As equipes agora têm duas horas para analisar os dados coletados durante o treino livre e ajustar seus carros para a classificação da corrida sprint, que começará às 15h30 (horário de Brasília). -- Resultados do treino livre do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:09.975 Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:09.998 Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:10.594

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:10.606 Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:10.616 George Russell (GBR/Mercedes) 1:10.645