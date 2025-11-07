Macron se mantém 'vigilante' sobre acordo UE-Mercosul e espera 'respostas claras'

Em coletiva de imprensa conjunta com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, Macron declarou que a França espera "respostas claras" sobre o acordo, temido por agricultores e pecuaristas franceses diante da possibilidade de que seu mercado seja inundado por carne, açúcar ou arroz provenientes dos países membros do bloco sul-americano — Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou nesta sexta-feira (7), durante sua visita ao México, que se mantém "vigilante" em relação ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul, depois que suas declarações "otimistas" sobre o pacto comercial despertaram críticas na França.

O presidente francês lembrou que anteriormente havia dito que o acordo "não era aceitável" para o setor agrícola de seu país, mas que, após a apresentação de um elemento "novo" com uma "cláusula de salvaguarda agrícola robusta", mostrou-se "otimista" em relação às negociações.

Na quinta-feira, durante a COP 30 em Belém, Macron disse estar "bastante otimista" quanto à possibilidade de aceitar o acordo comercial criticado na França, graças às cláusulas de salvaguarda propostas pela Comissão Europeia a pedido de Paris e sob a condição de que sejam aceitas pelos países do Mercosul.

Esses comentários foram criticados por grande parte da classe política francesa e pelo setor agrícola, que os consideraram uma "renúncia".

"Como venho fazendo desde o primeiro dia, com responsabilidade e distante de todos os discursos demagógicos, defendo os interesses de nossos produtores industriais assim como dos agrícolas", respondeu o chefe de Estado francês do Palácio Nacional do México.