Jamaica receberá US$ 150 milhões do seguro de catástrofes do BM após furacão Melissa

A Jamaica receberá 150 milhões de dólares (cerca de 803,4 milhões de reais) do seguro contra catástrofes naturais que contratou com o Banco Mundial (BM) após o devastador furacão Melissa, segundo um comunicado divulgado pela instituição nesta sexta-feira (7). A partir da análise de um organismo independente, o BM considera que o impacto do Melissa qualifica "para um reembolso total de Título de Catástrofe do Banco Mundial, que oferece à Jamaica proteção financeira contra desastres naturais específicos", explicou o comunicado.

Em 2021, o BM emitiu um título de seguro para catástrofes naturais financiado por doações internacionais para a Jamaica. Esta emissão, que cobria a apólice de seguro do país, foi renovada em 2024 por mais três temporadas (até 2027). "Sendo um dos países mais expostos a desastres naturais, a Jamaica conta com uma estratégia bem desenvolvida de financiamento para riscos de desastres", destacou o comunicado. O BM assegurou que também tem preparado todo um leque de recursos financeiros e ajudas de emergência para a Jamaica. Melissa, o pior furacão em cerca de um século na Jamaica, causou pelo menos 60 mortes e grandes danos materiais durante sua passagem pelo Caribe no final de outubro.