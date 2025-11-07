Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itália convoca 27 jogadores para buscar vaga na Copa de 2026

Itália convoca 27 jogadores para buscar vaga na Copa de 2026

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O técnico da seleção da Itália, Gennaro Gattuso, divulgou nesta sexta-feira (7) uma lista de 27 jogadores para os jogos contra Moldávia (12 de novembro), em Chisinau, e Noruega (16 de novembro), em Milão, nos quais a 'Azzurra' buscará retornar à Copa do Mundo depois de 12 anos.

A seleção italiana, que não disputou os Mundiais de 2018 e 2022, encara esses dois duelos para conseguir uma vaga direta na edição do ano que vem.

Gattuso, à frente da equipe desde junho, incluiu em sua lista o meio-campista da Inter de Milão Nicolò Barella, que, no entanto, cumprirá suspensão contra a Moldávia.

Também foram convocados o atacante Gianluca Scamacca, que disputou a Eurocopa 2024 e passou um período afastado por lesão, e o zagueiro Alessandro Buongiorno, que não era chamado desde março.

A única surpresa foi a convocação de quatro goleiros e, pela primeira vez, de Elia Caprile, do Cagliari.

A Itália já tem assegurada a segunda posição do Grupo I, que leva pelo menos para a repescagem, mas ainda pode garantir a vaga direta na Copa de 2026 se vencer Moldávia e Noruega.

Para isso, no entanto, terá que marcar muitos gols nesses dois últimos jogos das Eliminatórias europeias para ultrapassar a seleção norueguesa, que lidera a chave com três pontos de vantagem e um saldo de gols amplamente favorável (+26 contra +10).

Desde que sucedeu Luciano Spalletti, demitido em junho, Gattuso deu nova vida à seleção italiana, que sob seu comando venceu quatro jogos consecutivos, marcando 16 gols. 

-- Lista de convocados da seleção da Itália:

- Goleiros: Elia Caprile (Cagliari/ITA), Marco Carnesecchi (Atalanta/ITA), Gianluigi Donnarumma (Manchester City/ING), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur/ING).

- Defensores: Alessandro Bastoni (Inter de Milão/ITA), Raoul Bellanova (Atalanta/ITA), Alessandro Buongiorno (Napoli/ITA), Riccardo Calafiori (Arsenal/ING), Andrea Cambiaso (Juventus/ITA), Giovanni Di Lorenzo (Napoli/ITA), Federico Dimarco (Inter de Milão/ITA), Matteo Gabbia (Milan/ITA), Gianluca Mancini (Roma/ITA).

- Meio-campistas: Nicolo Barella (Inter de Milão/ITA), Bryan Cristante (Roma/ITA), Davide Frattesi (Inter de Milão/ITA), Manuel Locatelli (Juventus/ITA), Samuele Ricci (Milan/ITA), Sandro Tonali (Newcastle/ING)

- Atacantes: Pio Esposito (Inter de Milão/ITA), Moise Kean (Fiorentina/ITA), Riccardo Orsolini (Bologna/ITA), Matteo Politano (Napoli/ITA), Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid/ESP), Mateo Retegui (Al-Qadsiah/ASA), Gianluca Scamacca (Atalanta/ITA), Mattia Zaccagni (Lazio/ITA).

td/pm/jvb/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar