Israel agradece ao México por desmantelar complô 'liderado pelo Irã' contra sua embaixadora

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Israel agradeceu, nesta sexta-feira (7), às autoridades mexicanas por desmantelarem um complô "liderado pelo Irã" para atacar a embaixadora israelense no México.

Os Estados Unidos acusaram o Irã nesta sexta de planejar o assassinato da embaixadora israelense no México, uma operação que um funcionário americano de alto escalão afirmou ter sido iniciada no fim de 2024 por uma unidade da Guarda Revolucionária e que foi frustrada este ano.

"Agradecemos aos serviços de segurança e à polícia do México por desmantelarem uma rede terrorista liderada pelo Irã que buscava atacar a embaixadora de Israel", declarou o Ministério israelense das Relações Exteriores em um comunicado.

