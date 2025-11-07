Israel agradece ao México por desmantelar complô 'liderado pelo Irã' contra sua embaixadora

Israel agradeceu, nesta sexta-feira (7), às autoridades mexicanas por desmantelarem um complô "liderado pelo Irã" para atacar a embaixadora israelense no México.

Os Estados Unidos acusaram o Irã nesta sexta de planejar o assassinato da embaixadora israelense no México, uma operação que um funcionário americano de alto escalão afirmou ter sido iniciada no fim de 2024 por uma unidade da Guarda Revolucionária e que foi frustrada este ano.