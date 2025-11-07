Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã chama de 'invenção midiática' acusações de que planejou assassinar embaixadora israelense no México

A embaixada do Irã no México tachou, nesta sexta-feira (7), de "invenção midiática" as acusações dos Estados Unidos de que a república islâmica havia planejado assassinar a embaixadora israelense no país latino-americano.

Por sua vez, o governo do México garantiu que não conta com nenhuma informação sobre um suposto atentado contra a embaixadora de Israel no país, Einat Kranz Neiger, segundo informaram os ministérios de Segurança e Relações Exteriores em comunicado conjunto.

Nesta sexta, os Estados Unidos acusaram o Irã de ter planejado o assassinato da embaixadora de Israel no México.

"O complô foi contido e não representa uma ameaça atualmente", disse um funcionário americano em condição de anonimato. A fonte não forneceu provas detalhadas nem explicou como o complô foi evitado.

Segundo o funcionário americano, a Força Quds de elite da Guarda Revolucionária iraniana iniciou a conspiração no fim de 2024 e o plano foi desbaratado este ano.

Na primeira reação de Teerã à acusação feita por Washington, a embaixada do Irã no México negou energicamente a alegação.

"É uma invenção midiática, uma grande mentira, cujo objetivo é prejudicar as relações amistosas e históricas entre os dois países [México e Irã], que rechaçamos categoricamente", assinalou a representação diplomática iraniana na rede social X.

A embaixada da república islâmica assegurou que respeita as leis mexicanas e que jamais trairia a confiança de um governo com o qual compartilha interesses comuns, como a segurança.

