Irã chama de 'invenção midiática' acusações de que planejou assassinar embaixadora israelense no México

A embaixada do Irã no México tachou, nesta sexta-feira (7), de "invenção midiática" as acusações dos Estados Unidos de que a república islâmica havia planejado assassinar a embaixadora israelense no país latino-americano. Por sua vez, o governo do México garantiu que não conta com nenhuma informação sobre um suposto atentado contra a embaixadora de Israel no país, Einat Kranz Neiger, segundo informaram os ministérios de Segurança e Relações Exteriores em comunicado conjunto.

Nesta sexta, os Estados Unidos acusaram o Irã de ter planejado o assassinato da embaixadora de Israel no México. "O complô foi contido e não representa uma ameaça atualmente", disse um funcionário americano em condição de anonimato. A fonte não forneceu provas detalhadas nem explicou como o complô foi evitado. Segundo o funcionário americano, a Força Quds de elite da Guarda Revolucionária iraniana iniciou a conspiração no fim de 2024 e o plano foi desbaratado este ano. Na primeira reação de Teerã à acusação feita por Washington, a embaixada do Irã no México negou energicamente a alegação.