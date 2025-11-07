Hamas informa que entregará corpo de outro refém nesta sexta-feira

As brigadas Ezedin al Qasam afirmaram em um comunicado no Telegram que, junto com a Jihad Islâmica, entregarão às 16H00 no horário de Brasília o corpo de um refém que foi encontrado hoje na localidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas informou que entregará nesta sexta-feira (7) os restos mortais de outro refém que estava em Gaza, em cumprimento das condições do cessar-fogo com Israel.

No início da trégua, que entrou em vigor em 10 de outubro, o Hamas tinha 48 reféns em Gaza, 20 vivos e 28 mortos.

O movimento libertou todos os reféns que estavam vivos e entregou 22 dos falecidos, sendo 19 israelenses, um tailandês, um nepalês e um tanzaniano.

Israel acusa o Hamas de atrasar a entrega dos corpos, mas o grupo palestino afirma que o processo tem sido lento porque muitos estão enterrados sob os escombros em Gaza.

O Hamas reiterou aos mediadores e à Cruz Vermelha que forneçam o equipamento necessário e o pessoal para encontrar os corpos.