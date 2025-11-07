Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Forças israelenses matam dois adolescentes da Cisjordânia acusados de lançar bombas

Forças israelenses matam dois adolescentes da Cisjordânia acusados de lançar bombas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (7), que matou dois suspeitos que, segundo afirmou, lançaram coquetéis molotov no vilarejo de Judeira, na Cisjordânia ocupada, durante a noite.

O Ministério da Saúde palestino identificou os mortos como dois adolescentes de 16 anos.

"Na noite passada, dois terroristas foram identificados enquanto acendiam e lançavam coquetéis molotov em direção a uma estrada (...) civil" em Judeira, ao norte de Jerusalém, disse o Exército em um comunicado.

Acrescentou ainda que a unidade militar destacada na área "eliminou" os indivíduos, palavra que os funcionários israelenses costumam usar quando os suspeitos são mortos.

O Exército publicou um vídeo de uma câmera de vigilância no qual se vê dois indivíduos lançando um objeto aceso por cima de um muro que se assemelha ao que separa a área próxima a Judeira de uma estrada utilizada por israelenses.

Embora esteja localizada na Cisjordânia, que Israel ocupa desde 1967, Judeira está cercada por estradas e terras anexadas por Israel.

O Ministério da Saúde palestino, com sede em Ramallah, identificou os dois indivíduos como Mohamed Atem e Mohamed Qasim, ambos de 16 anos.

Em um comunicado, o Ministério acrescentou que o Exército israelense havia recuperado os corpos dos dois adolescentes.

lba/dc/mab/jvb/dd/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar