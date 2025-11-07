Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fiorentina anuncia Paolo Vanoli como novo técnico

Autor AFP
AFP Autor
Paolo Vanoli é o novo técnico da Fiorentina, anunciou o clube toscano nesta sexta-feira (7), três dias depois da demissão de Stefano Pioli.

A 'Viola', que atualmente ocupa a lanterna da Serie A, não informou a duração do contrato de Vanoli, que estava livre no mercado desde que deixou o Torino, em julho.

O treinador, de 53 anos, tem passagens pelas seleções de base da Itália, Spartak Moscou (2021-2022) e Valencia (2022-2024).

Vanoli, que foi jogador da Fiorentina, assume uma equipe em crise que, com Pioli, somou apenas quatro pontos em dez rodadas na Serie A, o pior início de temporada da história do clube.

O novo treinador estreia no próximo domingo contra outro time tradicional do 'Calcio' em má fase, o Genoa, que ocupa a 18ª posição e abre a zona de rebaixamento.

