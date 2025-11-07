Exportações chinesas registram queda de 1,1% em outubro

As exportações da China caíram 1,1% em termos anuais em outubro, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (7), devido ao agravamento das tensões comerciais com os Estados Unidos antes da reunião entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump, que apaziguou a disputa no final do mês passado. O número representou a primeira queda nas vendas desde fevereiro, um resultado muito diferente da previsão da agência econômica Bloomberg, que apontava um aumento de 2,9%.

As importações no mesmo mês aumentaram 1,0%, segundo a Alfândega chinesa. O resultado também ficou abaixo da previsão de 2,7%. China e Estados Unidos concordaram em flexibilizar sua guerra comercial na semana passada, depois que Xi e Trump se reuniram na Coreia do Sul. O encontro encerrou meses de medidas de retaliação entre as duas maiores potências econômicas e tecnológicas. Os dois presidentes concordaram em suspender várias medidas por um ano. A China também eliminou as tarifas adicionais sobre os produtos agrícolas americanos, incluindo a soja, fundamentais para os agricultores dos Estados Unidos, que representam uma parte crucial da base de apoio de Trump.