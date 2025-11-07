EUA diz que Ruanda e RD Congo se comprometeram a reduzir tensões

Ruanda e República Democrática do Congo prometeram reduzir as tensões e respeitar o acordo de paz firmado em junho, que não interrompeu a violência no terreno, anunciaram fontes diplomáticas americanas nesta sexta-feira (7). O leste da República Democrática do Congo, uma região fronteiriça com Ruanda e rica em recursos naturais, é cenário de um conflito armado há três décadas.

A violência escalou desde janeiro com a tomada das grandes cidades congolesas de Goma e Bukavu pelo grupo armado M23, apoiado por Ruanda. Os dois países haviam chegado a um acordo de paz no fim de junho em Washington, e as autoridades congolesas e o M23 firmaram em julho em Doha, no Catar, uma declaração de princípios a favor de um "cessar-fogo permanente". Mas os ataques têm persistido e o presidente congolês Felix Tshisekedi acusou Ruanda recentemente de querer anexar o leste da República Democrática do Congo. Contudo, o presidente Donald Trump tem-se gabado repetidamente sobre o acordo entre Kigali e Kinshasa — contando o conflito como uma das muitas guerras que conseguiu encerrar — e afirma que o pacto abre caminho para que os Estados Unidos assegurem o fornecimento de minerais críticos para tecnologia avançada.