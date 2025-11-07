Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Entenda projeto que dificulta aborto legal em menores de 14 anos

Câmara dos Deputados quer mudar atendimento a crianças e adolescentes grávidas e vítimas de estupro. Para críticos, proposta favorece pedófilos.Na noite de quarta-feira (05/11), a Câmara dos Deputados aprovou, por 317 votos a 111, projeto que, na prática, visa tornar ainda mais difícil o acesso de menores de 14 anos vítimas de violência sexual e grávidas a serviços de aborto permitidos por lei. O texto derruba resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), de dezembro de 2024, que detalhou e regulamentou diretrizes para atendimento de crianças e adolescentes em casos de aborto legal. Nela estão definições como a prioridade absoluta a essas meninas no acesso ao serviço de interrupção legal da gestação, o sigilo e o atendimento seguro e humanizado de saúde. O Código Penal brasileiro definiu o aborto como crime, punível com prisão, em 1940 – mas desde então também autoriza o procedimento em caso de gravidez resultante de estupro ou de risco de vida para a mulher. Em 2012, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), foi definida uma terceira situação para o aborto legal: quando o feto é anencéfalo. No entanto, o acesso a esse direito tem sido cada vez mais dificultado no Brasil. Pela lei, qualquer relação sexual com menor de 14 anos configura estupro, e são elas as maiores vítimas de violência sexual. Em 2023, quase 14 mil meninas nessa faixa etária tiveram filhos no país, mas apenas 154 tiveram acesso ao aborto legal. O texto aprovado por três quartos dos deputados federais, de partidos de direita e do chamado centrão, chama o direito ao aborto previsto por lei de "deturpação ideológica" e afirma que o Conanda "cria tipos penais e extrapola seu poder de regulamentar". O texto precisa ainda ser apreciado pelo Senado. Se aprovado, entraria em vigor sem a necessidade de sanção presidencial. Entenda o que está em jogo com o avanço deste projeto de decreto legislativo, apelidado por críticos de "PDL da pedofilia". O que diz a resolução do Conanda? A resolução que corre o risco de ser suspensa dispõe sobre o "atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e a garantia de seus direitos", como explica o primeiro artigo do texto. Entre os tópicos abordados, estão: Diretrizes para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, com prioridade absoluta e atuação integrada dos órgãos públicos; Direito à informação sobre direitos sexuais e reprodutivos, inclusive sobre o aborto legal, de forma adequada à idade; Dispensa de boletim de ocorrência, autorização judicial ou consentimento dos responsáveis; Direito ao sigilo absoluto, escuta especializada e atendimento que evite constrangimentos ou exposição da vítima. O Conanda justifica que, apesar de a legislação brasileira já prever o direito à interrupção da gestação em situações de estupro, as estatísticas alarmantes, ilustradas por casos recentes que vieram a público de crianças impedidas de realizar o procedimento, mostraram a urgência de uma regulamentação do tema. Em 2020, por exemplo, um hospital no Espírito Santo negou o atendimento de uma menina grávida de dez anos, que precisou ser transferida para um hospital em Recife (PE), onde o procedimento foi realizado, quando ela já estava com aproximadamente 22 semanas de gestação. O caso teve grande repercussão: vazamento da identidade da menina, e divulgação do endereço do hospital nas redes sociais por ativistas contrários ao aborto, o que gerou hostilização ao hospital e à vítima. A família da menina entrou em programa de proteção, com mudança de nome e endereço. O que diz quem defende o projeto? A mobilização contra a regulamentação do acesso ao aborto a menores de 14 anos foi encabeçada por grupos religiosos, especialmente católicos e evangélicos, em mais um capítulo de uma ofensiva conservadora que vem ganhando terreno no Congresso. No projeto aprovado pela Câmara, de autoria da deputada Chris Tonietto (PL-RJ) e com relatoria do deputado Luiz Gastão (PSD-CE), um dos argumentos apresentados é a falta de limite temporal da gestação para o aborto, o que, na prática, "autorizaria a realização de aborto em casos nos quais a gestação está próxima de 40 semanas", disse Gastão, que é também coordenador da Frente Parlamentar Católica. Em suas redes sociais, ele comemorou a derrubada da resolução do Conanda como uma "grande vitória da VIDA!", agradecendo às frentes católica e evangélica na Câmara pelo resultado. "Nós mostramos no plenário hoje que a bancada cristã que está surgindo surge forte e com valores", afirma, em vídeo. Ele diz ainda que o projeto acaba "restituindo os valores da vida e defendendo a vida desde a sua concepção". Outro ponto criticado é o de que a regulamentação dispensa qualquer tipo de autorização dos pais ou dos responsáveis pela criança. "Criança não é mãe" A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) ponderou, durante a tramitação do texto, que em "uma grande maioria dos casos" o estuprador é o pai biológico ou adotivo ou outro familiar próximo, e que por isso nem sempre o representante legal terá de autorizar o procedimento. O governo articulou resistência ao projeto. Com o avanço da medida, o Ministério das Mulheres emitiu nota condenando a decisão e reforçando que a resolução do Conanda visa proteger os jovens e garantir a aplicação de direitos já existentes em lei. "A gestação forçada é a maior causa de evasão escolar feminina e leva à morte de uma menina por semana no Brasil. A resolução do Conanda, construída com a participação da sociedade civil, não ultrapassa suas funções e nem cria novos direitos, ela apenas detalha como aplicar a lei para salvar vidas", diz a nota. Representantes da sociedade civil também demonstraram repúdio ao projeto. A ONG Nem Presa Nem Morta, por exemplo, destacou, em suas redes sociais, que os deputados votaram por sustar o direito ao aborto de crianças no mesmo dia em que ampliaram a proteção a animais, ao aprovar o aumento da punição pra quem trafica e maltrata animais silvestres. "Forçar uma criança ou adolescente estuprada a seguir grávida e parir não só é tortura como coloca a vida delas em risco – pois têm 5x mais chances de morrer durante a gestação, o parto ou o puerpério", afirma a entidade. A deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS) lembrou que as leis da escuta protegida e do minuto seguinte já dispensam o boletim de ocorrência para realização de aborto em caso de estupro e, portanto, a resolução do Conanda não inova. Tampouco há novidade sobre não haver um limite de tempo de gestação, já que a lei também não traz uma regra nesse sentido. "É um absurdo obrigar vítimas de violência sexual a carregar essa violência se quiserem acessar o aborto legal, sem boletim de ocorrência, sem revitimização, com garantia da escuta protegida, com garantia do fluxo. Aí eles inviabilizam o fluxo, obrigando a menina de 10, 11, 12 anos, ampliando os tempos da gestação para obrigá-la a ser mãe", criticou. O que é o Conanda? O Conanda é um colegiado subordinado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, formado por 14 integrantes da sociedade civil e outros 14 do governo. Ele é o órgão máximo em políticas de proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil, responsável também por fiscalizar e regulamentar políticas públicas conforme o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Na época da aprovação da resolução, em dezembro passado, deputados como Nikolas Ferreira (PL-MG), Julia Zanatta (PL-SC) e Gustavo Gayer (PL-GO) iniciaram uma campanha para derrubar as diretrizes. A Casa Civil também atuou para derrubar a medida na ocasião, e todos os representantes do governo no conselho votaram contra – em contraste com a recente mobilização do governo para defender as diretrizes do Conanda. O entrave era a falta de consenso entre integrantes da sociedade civil. Como o STF vê o tema A questão do aborto legal ilustra bem o atual descompasso entre os três Poderes sobre temas que tratam de direitos humanos. Em 2023, o STF iniciou a análise de uma ação apresentada em 2017 pelo Psol que pede a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana de gestação – não apenas para os três casos atualmente previstos por lei, mas para qualquer pessoa que assim decidir. A então presidente da Corte, Rosa Weber, agora aposentada, proferiu o primeiro voto, a favor da descriminalização. Logo na sequência, Luís Roberto Barroso pediu para levar o caso a plenário, paralisando a tramitação. Em seu último dia antes de se apostentar, em 17 de outubro, Barroso apresentou seu voto a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. "Se homens engravidassem, não seria crime", concluiu. O julgamento foi novamente suspenso, a pedido do ministro Gilmar Mendes. Autor: Sofia Fernandes

