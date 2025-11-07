Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cristiano Ronaldo lidera convocação de Portugal para garantir vaga na Copa de 2026

Autor AFP
Tipo Notícia

O técnico de Portugual, o espanhol Roberto Martínez, anunciou nesta sexta-feira (7) a lista de convocados para os dois últimos jogos das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, novamente liderada pelo astro Cristiano Ronaldo e com o desfalque do lateral-esquerdo do Paris Saint-Germain Nuno Mendes.

"É um jogador especial... Não há ninguém que possa substituir o Nuno Mendes. Provavelmente é o melhor do mundo neste momento", lamentou Martínez em entrevista coletiva.

O lateral, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo, "permanecerá em tratamento durante as próximas semanas", informou o PSG na última quarta-feira.

Martínez, que montou uma lista com 26 jogadores, conta com um novo atacante, Carlos Forbs, convocado pela primeira vez, e com o retorno do meio-campista João Neves, recuperado de uma lesão.

Mais uma vez, Cristiano Ronaldo, de 40 anos, lidera a equipe. "Ele continua sendo um exemplo para o grupo com seus mais de 200 jogos", enfatizou o treinador espanhol.

Portugal enfrentará a Irlanda no dia 13 de novembro e receberá a Armênia três dias depois no Estádio do Dragão, no Porto.

Uma vitória em Dublin garante a classificação direta para a Copa do Mundo de 2026.

-- Lista de convocados da seleção de Portugal:

- Goleiros: Diogo Costa (Porto/POR), José Sá (Wolverhampton/ING), Rui Silva (Sporting/POR).

- Defensores: Diogo Dalot (Manchester United/ING), Nelson Semedo (Fenerbahçe/TUR), João Cancelo (Al-Hilal/ASA), Matheus Nunes (Manchester City/ING), Rúben Dias (Manchester City/ING), Gonçalo Inácio (Sporting/POR), António Silva (Benfica/POR), Renato Veiga (Villareal/ESP).

- Meio-campistas: João Palhinha (Tottenham/ING), Rúben Neves (Al-Hilal/ASA), João Neves (Paris Saint-Germain/FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ING), Bernardo Silva (Manchester City/ING).

- Atacantes: Pedro Gonçalves (Sporting/POR), João Felix (Al-Nassr/ASA), Francisco Trincão (Sporting/POR), Francisco Conceição (Juventus/ITA), Rafael Leão (Milan/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ING), Carlos Forbs (Brugge/BEL), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain/FRA), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr/ASA).

