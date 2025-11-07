Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coreia do Norte lança míssil balístico não identificado, afirma Seul

Coreia do Norte lança míssil balístico não identificado, afirma Seul

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Coreia do Norte lançou, nesta sexta-feira (7), pelo menos um "míssil balístico não identificado", informou o Exército sul-coreano, oito dias após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovar a construção de um submarino de propulsão nuclear por Seul.

"A Coreia do Norte lança um míssil balístico não identificado em direção ao Mar do Leste", afirmou o Estado-Maior Conjunto do Sul, utilizando o nome coreano para o Mar do Japão.

O míssil foi lançado às 12h35 (00h35 de Brasília) de uma área ao norte da capital norte-coreana, Pyongyang, e percorreu cerca de 700 quilômetros, segundo o Exército da Coreia do Sul.

O míssil caiu no mar, fora das águas econômicas do Japão, e não foram relatados danos ou feridos, indicou a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi.

O ministro japonês da Defesa, Shinjiro Koizumi, afirmou que os testes balísticos da Coreia do Norte são "absolutamente imperdoáveis" e advertiu que "nunca é cedo demais para acelerar esforços e renovar nossas capacidades de defesa".

"Vamos examinar as medidas a tomar para proteger (...) a paz de nosso país e as vidas de nosso povo, sem descartar nenhuma opção", acrescentou Koizumi.

A Rússia, por outro lado, defendeu o lançamento de seu aliado e afirmou que Pyongyang tem o "direito legítimo".

"Respeitamos o direito legítimo de nossos amigos da DPRK (Coreia do Norte) de garantir sua segurança e adotar medidas para isso", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Trump anunciou na semana passada que Seul construiria seu submarino de propulsão nuclear nos Estados Unidos, onde a tecnologia nuclear é um dos segredos militares mais sensíveis e bem guardados. 

Ao contrário dos submarinos a diesel, que precisam emergir periodicamente para recarregar suas baterias, os submarinos de propulsão nuclear podem permanecer submersos por muito mais tempo.

Os analistas afirmam que o desenvolvimento de uma embarcação desse tipo representaria um avanço significativo na base industrial naval e de defesa da Coreia do Sul.

Desde que um encontro de cúpula em 2019 entre o líder norte-coreano Kim Jong Un e Trump fracassou devido ao alcance da desnuclearização e ao alívio das sanções, Pyongyang se declara um Estado nuclear "irreversível".

cdl/tc/arm/cjc/jvb/pb/fp/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua rússia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar