Bolsas asiáticas seguem tendência de perdas de Wall Street após dados de emprego nos Estados Unidos

Autor AFP
As Bolsas asiáticas prosseguiram nesta sexta-feira (7) a trajetória de perdas de Wall Street, pressionadas pelos dados fracos sobre o emprego nos Estados Unidos e pelos sinais do Federal Reserve que sugerem que não haverá mais cortes nas taxas de juros este ano.

Outra fonte de inquietação dos investidores é a crescente preocupação de que as avaliações, em particular entre as empresas de tecnologia, subiram muito rápido em 2025.

Um relatório da empresa de recrutamento Challenger, Gray & Christmas mostrou que no mês passado os anúncios de demissões nos Estados Unidos atingiram o nível mais elevado em 22 anos.

O relatório revelou que 2025 foi o pior ano em termos de cortes desde 2020, quando o mercado de trabalho foi devastado pela pandemia de covid-19.

Os investidores foram obrigados a usar dados privados como guia sobre o estado da maior economia do mundo devido à paralisação orçamentária mais longa da história, que afetou vários departamentos.

Os três principais índices de Wall Street fecharam em baixa na quinta-feira. O índice Dow Jones perdeu 0,84%, o tecnológico Nasdaq recuou 1,90% e o amplo S&P 500 caiu 1,12%. As empresas de tecnologia, que lideraram os recordes registrados este ano, foram as mais afetadas pelas vendas.

Na Ásia, as Bolsas de Tóquio e Seul registraram quedas de mais de 1% nesta sexta-feira. Hong Kong, Xangai, Sydney, Taipei e Manila também terminaram o dia em baixa, mas Singapura, Wellington e Jacarta registraram resultados positivos.

Na Europa, Londres abriu em queda, mas Paris e Frankfurt operavam em alta.

Nas últimas semanas, os operadores têm avaliado os aumentos nos mercados de ações deste ano, que levaram vários mercados a recordes e a um aumento vertiginoso das cotações.

Por exemplo, o grupo de semicondutores Nvidia tornou-se na semana passada a primeira empresa a alcançar um valor de 5 trilhões de dólares. 

Os ganhos foram impulsionados por uma avalanche de investimentos em tudo relacionado à inteligência artificial, assim como pelas esperanças de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos e uma distensão comercial.

