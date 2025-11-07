Bellingham e Foden voltam a ser convocados pela Inglaterra, já garantida na Copa de 2026
Jude Bellingham e Phil Foden foram novamente convocados nesta sexta-feira (7) pela seleção da Inglaterra, já garantida na Copa do Mundo de 2026, para o encerramento das Eliminatórias europeias.
Os ingleses, que confirmaram sua classificação no Mundial com dois jogos de antecedência, fecharão sua campanha no Grupo K recebendo a Sérvia no dia 13 de novembro, em Wembley, e visitando a Albânia três dias depois.
Bellingham não tinha sido sido convocado pelo técnico Thomas Tuchel para os jogos de outubro porque estava retornando de uma cirurgia no ombro, enquanto Foden aparece na lista pela primeira vez desde março.
Entre as novidades, destaque para o meio-campista do Bournemouth Alex Scott, com Nico O'Reilly e Jarell Quansah também sendo convocados pela primeira vez.
Entre as principais ausências estão o atacante Jack Grealish, do Everton, e o lateral-direito Trent Alexander-Arnold.
-- Lista de convocados da seleção da Inglaterra:
- Goleiros: Dean Henderson (Crystal Palace/ING), Jordan Pickford (Everton/ING) e Nick Pope (Newcastle/ING).
- Defensores: Dan Burn (Newcastle/ING), Marc Guéhi (Crystal Palace/ING), Reece James (Chelsea/ING), Ezri Konsa (Aston Villa/ING), Nico O'Reilly (Manchester City/ING), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen/ALE), Djed Spence (Tottenham/ING) e John Stones (Manchester City/ING).
- Meio-campistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest/ING), Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), Jordan Henderson (Brentford/ING), Declan Rice (Arsenal/ING), Morgan Rogers (Aston Villa/ING), Alex Scott (Bournemouth/ING) e Adam Wharton (Crystal Palace/ING).
Atacantes: Jarrod Bowen (West Ham/ING), Eberechi Eze (Arsenal/ING), Phil Foden (Manchester City/ING), Anthony Gordon (Newcastle/ING), Harry Kane (Bayern de Munique/ALE), Marcus Rashford (Barcelona/ESP) e Bukayo Saka (Arsenal/ING).
